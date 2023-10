ಕರ್ನಾಟಕದ ‘ಕುಣಿವ ಕಪ್ಪೆ’ಗಳು ಅಪಾಯದಂಚಿಗೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ರಾಜ್ಯ;ಪ್ರಬೇಧಗಳು; ಅಳಿವಿನತ್ತ;ಶೇ

*ಕೇರಳ;178;84;53.5

*ತಮಿಳುನಾಡು;128;54;45.4

*ಕರ್ನಾಟಕ; 100;30;30

( ನೇಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನ 'ongoing declines for the worlds amphibians in the emerging threat's')