ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಲೇಜು: ₹100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ- ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:54 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:54 IST
ಎಲ್ಲಿಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು 
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
DK Shivakumar

