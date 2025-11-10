579 ಮದ್ಯದಂಗಡಿ 'ಇ– ಹರಾಜು': ₹1,500 ಕೋಟಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಡೀಕರಣದ ಅಂದಾಜು

ಹರಾಜಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ?
‘ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು– 2025’ ಅನ್ನು ನ. 3ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ನವೀಕರಿಸದ ಯಾವುದೇ ಸಿಎಲ್ 2, ಸಿಎಲ್ 9 ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್ 11ಸಿ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರವಾನಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ‘ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಬಕಾರಿ ಸನ್ನದು ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ (ಜುಲೈ 1) ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿದಾರ ಮೃತಪಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನವೀಕರಿಸದ ಯಾವುದೇ ಸಿಎಲ್ 2, ಸಿಎಲ್ 9, ಸಿಎಲ್ 11ಸಿ, ಸಿಎಲ್ 2ಎ ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್ 9ಎ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಸನ್ನದುಗಳು ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.