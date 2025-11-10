ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
579 ಮದ್ಯದಂಗಡಿ 'ಇ– ಹರಾಜು': ₹1,500 ಕೋಟಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಡೀಕರಣದ ಅಂದಾಜು

ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಚಟ್ಲ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:04 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:04 IST
ಇ– ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ‘ಮೀಸಲಾತಿ’
ಇ– ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಿಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಸಿಎಲ್ 2ಎ ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್‌ 9ಎ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ‘ಮೀಸಲಾತಿ’ ಮಾನದಂಡ ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೂಡಾ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇ– ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಈ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೂ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹರಾಜಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ?
‘ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು– 2025’ ಅನ್ನು ನ. 3ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ನವೀಕರಿಸದ ಯಾವುದೇ ಸಿಎಲ್‌ 2, ಸಿಎಲ್‌ 9 ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್‌ 11ಸಿ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸದ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರವಾನಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ‘ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಬಕಾರಿ ಸನ್ನದು ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ (ಜುಲೈ 1) ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿದಾರ ಮೃತಪಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನವೀಕರಿಸದ ಯಾವುದೇ ಸಿಎಲ್‌ 2, ಸಿಎಲ್‌ 9, ಸಿಎಲ್‌ 11ಸಿ, ಸಿಎಲ್‌ 2ಎ ಮತ್ತು ಸಿಎಲ್‌ 9ಎ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಸನ್ನದುಗಳು ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ.
