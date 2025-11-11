ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತಾಯಿ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ: ತಜ್ಞರ ಮರು ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌

147 ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, 42 ಸಿಎಚ್‌ಸಿಗಳಲ್ಲಿ 24x7 ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:37 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:37 IST
Dinesh Gubdu Rao

