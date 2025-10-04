ಮೈಸೂರು ದಸರಾ | ಕಲಾತಂಡ: ಉಡುಪಿ‌ ಪ್ರಥಮ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡುಬೈಲೂರಿನ ‘ಇಷ್ಟ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡ’ವು ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾಗರಾಜ ಐತಾಳ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡ ₹ 15ಸಾವಿರ ಗಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಉಪಸಮಿತಿಯ ಉಪವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಬಹುಮಾನಿತ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ‘ಗೊರವರ ಕುಣಿತ’ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಗೊರವರ ಕುಣಿತ ಕಲಾಸಂಘ’ದ ಆರ್.ಎಂ.ಶಿವಮಲ್ಲು, ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ‘ಸರಪಣಿ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೊರವರ ತಂಡ’ದ ಚನ್ನಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾ ₹ 5ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬೀದರ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಗೋಳಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿಯ ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಚಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರ ‘ಲಂಬಾಣಿ’ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದ್ದು, ತಲಾ ₹ 2,500 ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>