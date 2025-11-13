ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ತುಂಗಭದ್ರಾದಿಂದ ಎರಡನೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ: ಬಿಜೆಪಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‌ನಾಳೆ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:21 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನಿಲುಕುವುದೇ?
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನಿಲುಕುವುದೇ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಕಲುಷಿತ: ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಕಲುಷಿತ: ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
BJPTungabhadra DamTungabhadra ReservoirTungabhadra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT