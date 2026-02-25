ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:22 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:22 IST
NCERT ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ 'ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಅಳವಡಿಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಯತ್ನ –ಸುಪ್ರೀಂ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯದ ಚಿತ್ರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನೀಟ್‌–ಪಿ.ಜಿ ಕಟ್‌ ಆಫ್‌ ಕಡಿತ; ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಿದೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್‌ರ ಬದುಕಿಸಿದ್ದೇ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಂತೆ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್‌ ಶರೀಫ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ ವಿಧಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಡಳಿತ

ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ: ನೆತನ್ಯಾಹು ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ

ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಲೆಬನಾನ್‌: ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ, 12 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಕೆಲ ಶಾಸಕರಿಂದ ‘ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್‌ ದೌರ್ಜನ್ಯ‘: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಆರ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌, ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ಕೈ’ ಕಮಿಷನ್‌ ದುಪ್ಪಟ್ಟು: ಸಿಎಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಪತ್ರ

ಗಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ₹4.27 ಕೋಟಿ ವಶ: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ನಗದು

ನಗದು ಹಣ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಒಡಿಶಾ: ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ‘ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ’

