ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಶೇಖ್‌ ಹಸೀನಾಗೆ 21 ವರ್ಷ ಜೈಲು

ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಹಸೀನಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಲಾ 5 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:49 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:49 IST
BangladeshSheikh Hasina

