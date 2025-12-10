ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಬೆಲಾರೂಸ್‌ನಿಂದ ಬಲೂನ್ ದಾಳಿ: ಲಿಥುವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:44 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RussiaEmergency

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT