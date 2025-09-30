ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮರ, ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ

ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 25 ಸುಂಕ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:24 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:24 IST
USAmericaUSADonald Trumptariff hikeTariff Policies

