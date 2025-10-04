ಅಮೆರಿಕದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಮಾಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ಟೆಲ್ ಅವಿವ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಮಾಸ್ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲೇ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಪಾಪಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ 20 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹಮಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ನರಕ ದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಮಾಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ರುತ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಜಾ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p> .Gaza Deal | ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನರಕ ದರ್ಶನ: ಹಮಾಸ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>