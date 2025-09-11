ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಇಳಿಕೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> 2023–24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಜನಜೀವನ ಕುರಿತಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ’ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸರ್ವೆ’ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಯ, ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ 40 ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು 35 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p class="title">ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವು ₹70 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹72 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ6 ರಿಂದ ಶೇ6.3ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ19.4ರಿಂದ ಶೇ20ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೇ11 ಮಂದಿ ಬೇರೆ–ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ11.3 ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 37.2 ರಿಂದ ಶೇ37.6ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ31.6 ರಿಂದ 32.1ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>