ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ: 27 ಮಂದಿ ಸಾವು

<p><strong>ಕೈರೊ:</strong> ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕನಿಷ್ಠ 27 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p>.<p>ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ ನೆಟ್ಜಾರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 17 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. 33 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು ಎಂದು ಅಲ್–ಅವ್ದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಮುವಾಸಿ ಡೇರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ 10 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>