ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಕಡವೆ: ‘ಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌’ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕ್ಸೆನಿಯಾ ಸಾವು

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೋ</strong>: ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2017ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಸೆನಿಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೊವಾ(30) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆರ್ ಒಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಸೆನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕ್ಲಿಫೋಸೊವ್ಸ್ಕಿಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ‘ಹೋಲಾ’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ವೇಳೆ ಕ್ಸೆನಿಯಾ ಪತಿ ಇಲ್ಯಾ ಅವರು ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಡವೆಯೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ಸೆನಿಯಾ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವಳು(ಕ್ಸೆನಿಯಾ) ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಅವಳ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿತ್ತು. ತಲೆಬರುಡೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮೂಳೆಗಳು ಮುರಿದ್ದವು’ ಎಂದು ಪತಿ ಇಲ್ಯಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕ್ಸೆನಿಯಾ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ‘ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>