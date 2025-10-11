Mrs Universe 2025 | ‘ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್’ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಮಿಸೆಸ್‌ ಯುನಿವರ್ಸ್

<p>2025ರ <strong>‘ಮಿಸೆಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’</strong> ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸೆಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 48ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಮಿಸೆಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮನಿಲಾದ ಒಕಾಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸೆಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 120 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಖುಷಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಮುಡಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾವುಕರಾದರು.<strong>ಯುನಿವರ್ಸ್</strong></p>.ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಲಿನ್ ‘ಮಿಸ್ ದಿವಾ ಯುನಿವರ್ಸ್’.‘ಮಿಸ್ ದಿವಾ-ಯುನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ!.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ದಶಕಗಳ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಿಸೆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಶೆರ್ರಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಚಲ ಮನೋಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಿಕಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಸಿಕಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೆರ್ರಿ ಸಿಂಗ್ 2025 ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಸ್ ಭಾರತ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>