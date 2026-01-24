ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ನ್ಯಾಟೊ ಪಡೆಗೆ ಅವಮಾನ; ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಬಯಸಿದ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 5:39 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 5:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಪೀಸ್..ಪೀಸ್': ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಮಸ್ಕ್
'ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಪೀಸ್..ಪೀಸ್': ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಮಸ್ಕ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ | ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ: ತಾಳ್ಯಾಕ ತಂತ್ಯಾಕ; ಜಗದ ಹಂಗ್ಯಾಕ
ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ | ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ: ತಾಳ್ಯಾಕ ತಂತ್ಯಾಕ; ಜಗದ ಹಂಗ್ಯಾಕ
BritainUSANATONATO AlliesDonald TrumpKeir Starmer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT