ನ್ಯಾಟೊ ಪಡೆಗೆ ಅವಮಾನ; ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಬಯಸಿದ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ

<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೊ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೇನಾಪಡೆಯು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ (ಸೇನಾಮುಖ) ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯು 'ಅತ್ಯಂತ ಅವಮಾನಕರ' ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನ್ಯಾಟೊ ಪಡೆ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, '2001ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 457 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೋಧರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.'ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಪೀಸ್..ಪೀಸ್': ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಮಸ್ಕ್.ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ | ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ: ತಾಳ್ಯಾಕ ತಂತ್ಯಾಕ; ಜಗದ ಹಂಗ್ಯಾಕ.<p>'ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಟೊ ಪಡೆಗಳು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೇನೆಯು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಟೊ ಪಡೆಗಳು ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>'ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಾಗಿ 9/11ರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುರೋಪಿನ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಹಿತ ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಯೋಧರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದ 457 ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಈ ಸಂಘರ್ಷಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅವಮಾನಕರ ಹಾಗೂ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. 'ನ್ಯಾಟೊಗಾಗಿ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಅಮೆರಿಕವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ವಕ್ತಾರೆ ಟೇಲರ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>