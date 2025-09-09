ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ: ನೇಪಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು: ‘</strong>ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೌದೆಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೂ ಇದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶವು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ. ಓಲಿ ಶರ್ಮ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶ, ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>