ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ 21 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

<p><strong>ಕೀವ್</strong>: ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ 15 ಮಂದಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಷ್ಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ 'ಇದೊಂದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾ ಘೋಷಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಐಡರ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ 15 ಮಂದಿಗೆ ರಾಸ್ಟೋವ್–ಆನ್–ಡಾನ್ ಸೇನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 2023ರಿಂದಲೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>'ತಮ್ಮ ನೆಲದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋರಾಡುವವರನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಪರಾಧಿಗಳಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಾಯಭಾರಿ ಮಿಟ್ರೊ ಲ್ಯೂಬಿನೆಟ್ಸ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಝೋವ್ ಮತ್ತು ಐಡರ್ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. </p>