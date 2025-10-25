ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: ನಾಲ್ವರ ಸಾವು

ಟೊಮಹಾಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ಮನವಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:22 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
UKRAINERussiawar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT