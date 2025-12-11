ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

Russia Ukraine War | ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ: ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:43 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Russia Ukraine ConflictUKRAINERussia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT