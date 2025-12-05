<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ‘ಗಡೀಪಾರು ಅಭಿಯಾನ’ವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ವಿಡಿಯೊಗೆ ತಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಸಬ್ರಿನಾ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್’ ಆಲ್ಬಮ್ನ ‘ಜುನೋ’ ಹಾಡನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಬ್ರಿನಾ , ‘ಈ ವಿಡಿಯೊ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲು ನನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು (ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್? ಬೈ ಬೈ) ವಿಡಿಯೊಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಬ್ರಿನಾ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ದಿ ಟರ್ಟಲ್’ ಪ್ರಕಾಶಕ ‘ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸ್’ ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. </p><p>‘ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟರ್ಟಲ್ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>