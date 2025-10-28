ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಸಮಿ ಹಮ್ದಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್</strong>: ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶಕ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಮಿ ಹಮ್ದಿ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ (ಐಸಿಇ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಯಾನ್ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊದಲ್ಲಿ ‘ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ –ಸಿಎಐಆರ್’ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಿ, ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಹುಡುಕಿ, ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಿಎಐಆರ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಮಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಹಮ್ದಿ ಇನ್ನೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಿಎಐಆರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಹಮ್ದಿ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ‘ಐಸಿಇ’ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ‘ಹಮ್ದಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಡಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೀಸಾ ಮನ್ನಾ ಸೌಲಭ್ಯದಡಿ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>