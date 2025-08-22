<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಳನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದ್ದ $ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಂಡವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಸೇನೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್.<p>ದಂಡವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಲೆಟಿಟಿಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.</p>.ಪುಟಿನ್–ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸಭೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.<p>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಭಾಗದ ಗುರುವಾರ ತೀರ್ಪಿನ ದೀರ್ಘ ಪ್ರತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಂಚನೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಅತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. </p><p>ಈ ತೀರ್ಪು ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೆಲುವು’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಟ್ರಂಪ್ ಜತೆಗಿನ ಅಲಾಸ್ಕ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪುಟಿನ್.<p>‘ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅರ್ಥೂರ್ ಎಂಗೊರನ್ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ $355 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ $527 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.</p>.ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಎದುರು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಉಡುಪು ಹೊಗಳಿದ ವರದಿಗಾರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>