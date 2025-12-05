ಸೋಮಾಲಿಯಾ ದೇಶದ ವಲಸಿಗರು ಕಸವಿದ್ದಂತೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ‘ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮಾಲಿಯಾ ದೇಶದ ವಲಸಿಗರು ಕಸ ಇದ್ದಂತೆ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಏಳು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯರು ಕರತಾಡನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಷ್ಠಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಸಂತಸದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆಥ್ ಅವರು ‘ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಿನ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ‘ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>