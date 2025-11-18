ಗಾಜಾ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ :</strong> ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ರೂಪಿಸಿರುವ ‘ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ’ಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಸೋಮವಾರ ಕರಡು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>15 ದೇಶಗಳು ಇರುವ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 13 ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮತ ಹಾಕಿವೆ. ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾವು ಗೈರಾಗಿದ್ದವು. ‘ಗಾಜಾ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ’ಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸೆ.29ರಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನೆರೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡದಂತೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಭಯ ಮುಕ್ತ, ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಗಾಜಾದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ‘ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಾನೇ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆಯೇ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಜಾವು ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ಪಡೆಯ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪಡೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗಿನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>