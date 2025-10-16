<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್</strong>: ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಪತನಗೊಂಡು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಗಡಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು.</p>.<p><strong>‘ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ’</strong></p><p>ಕಾಬೂಲ್ನ ನಾಗರಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಎರಡು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಮೊದಲ ಡ್ರೋನ್ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎರಗಿತು’ ಎಂದು ಕಾಬೂಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಕ್ತಾರ ಖಾಲಿದ್ ಜರ್ದಾನ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>