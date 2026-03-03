ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಇದು ಇರಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇರಾನ್‌ಗೆ ಅಂತ್ಯವಿದೆ: ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಗ್ಸೆತ್‌

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:10 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:10 IST
ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್‌ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಇರಾನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
– ಪೀಟ್‌ ಹೆಗ್ಸೆತ್‌, ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

