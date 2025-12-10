ಸುಡಾನ್‌ ಶಸಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ದಾಳಿ: 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು

<p class="bodytext">ಜುಬಾ/ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ (ಎಪಿ): ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಸಮೀಪ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಡಾನ್ ಶಸಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನ ಗಡಿಭಾಗ ಹೆಗ್ಲಿಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು 2023ರಿಂದ ಸುಡಾನ್ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರೆಸೇನಾ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ(ಆರ್ಎಸ್ಎಫ್) ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ 7 ಮಂದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಪಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸುಡಾನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಫ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಸುಡಾನ್ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>