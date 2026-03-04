ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಇರಾನ್‌ನ 2,000 ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, 17 ಹಡಗುಗಳು ನಾಶ: ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:05 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು: ಟ್ರಂಪ್
ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು: ಟ್ರಂಪ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ– ಅಗಲ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ದೂರ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರ
ಆಳ– ಅಗಲ: ಇರಾನ್‌ಗೆ ದೂರ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರ
militaryUSAwarShipIsrael Iran conflictIsrael-Iran conflictiran conflictIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT