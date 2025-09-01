ಅಮೆರಿಕ: ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಡೋರ್‌ ಬೆಲ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದರು..

<p><strong>ಹೂಸ್ಟನ್:</strong> ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸಿದ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮನೆಯ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸಿ, ಮನೆಯವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ‘ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಚಿಂಗ್’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. </p><p>ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಗುರುತು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2023 ರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ‘ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಚಿಂಗ್’ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೂವರು ಬಾಲಕರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದಿದ್ದರು. 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೊಗಾಗಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>