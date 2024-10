Diwali Celebrations | ಅಮೆರಿಕದ WTC ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ

🪔 Shubharambh of Diwali with the tallest building in the USA, One World Trade Center @OneWTC lighting up in radiant colors!



Here's to a festival of lights that shines across the globe!@MEAIndia @IndianEmbassyUS @IndianDiplomacy @NYCMayor @GovKathyHochul @saef_usa pic.twitter.com/cVZHKbuEjO