ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೇರಿ: ಟ್ರಂಪ್‌

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ / ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong> : ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೇರುವಂತೆ ಜಿ7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ 'ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ' ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಖಜಾಂಚಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಜೇಮಿಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಅವರು ಜಿ7 ಅರ್ಥ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪದೇ ಪದೇ ದೂರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿ7 ಒಕ್ಕೂಟವು ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p>