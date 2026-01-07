ಅಪ್ಪ, ಲವ್ ಯೂ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ: ಭಾವುಕರಾದ ಮಡೂರೊ ಪುತ್ರ

<p><strong>ಕರಾಕಸ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಪದಚ್ಯುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೊಲಸ್ ಮಡೂರೊ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಸಂಸದ ನಿಕೊಲಸ್ ಮಡೂರೊ ಗೆರ್ರಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು. </p><p>ಕರಾಕಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನದ 2026ರಿಂದ 2031ರ ಅವಧಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಸಂಸದ ಗೆರ್ರಾ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. </p>.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 30-50 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ: ಟ್ರಂಪ್.ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ to ಕ್ಯೂಬಾ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೆ?.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಡೂರೊ ದಂಪತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. </p><p>ಮಡೂರೊ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಗೆರ್ರಾ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖಂಡನನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸಹಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಯಾವ ದೇಶವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಅಪ್ಪಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಬಲರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯ್ನಾಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೈಗಳಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸಿಲಿಯಾರನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಮರವಾಗಲಿ, ತಾಯ್ನಾಡು ಅಮರವಾಗಲಿ. ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ಲವ್ ಯೂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>