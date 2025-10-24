ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು!

ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಮನೋವ್ಯಾಪಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಯೌವನವನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಉತ್ಪನ್ನ. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಮುದಿತನದೆಡೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ!
