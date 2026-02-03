ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಯ್ ಅವತ್ತು 3 ಗಂಟೆಗೇ ಸಾಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಏನಿದು ‘75’ರ ರಹಸ್ಯ?

ಜೆ.ಪಿ.ನಾಯರ್
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:54 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:54 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜೆ.ಪಿ. ನಾಯರ್ ಲೇಖನ: ರಾಯ್, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು, ಪೀಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ

