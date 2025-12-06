ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ತಿಲಕಧಾರಿ ಮೆಕಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು

ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಗುಲಾಮಿ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಬಹುತೇಕರು ಆಮದು ಚಿಂತನೆಗಳ ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ದಿರಿಸು ತೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಲೆ ಚಿಂತನೆಯೇ ಇರುವ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿನದು.
