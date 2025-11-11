ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಘಟ್ಟ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೇವು!

ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಳಿ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ನಾಡು–ನುಡಿಯ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ–ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೋಪನೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ನಾಡಿನ ನಾಳೆಗಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದುದು.
Environmentwildlifewestren ghatWildlife conservation

