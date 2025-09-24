ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ; ರಾಜಕೀಯ ಕಂದಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಡಿ

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳೂ ಹೌದು. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ವಿಷಯವೂ ರಾಜಕೀಯದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಆಗಬಾರದು.
