ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ‘ಎಸ್‌ಐಆರ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯ: ಬಿಹಾರದ ಅನುಭವ ಪಾಠವಾಗಲಿ

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:55 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BiharEditorialSIR Electoral Roll

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT