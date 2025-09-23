ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಎಚ್‌–1ಬಿ ವೀಸಾ: ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ; ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತದ ಯುವಜನರ ಸುಂದರಸ್ವಪ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿದೆ.
