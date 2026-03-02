ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಂಗತ: ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆ; ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಂಕೆ ಬೇಡವೆ?

ನಡಹಳ್ಳಿ ವಂಸತ್‌
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:11 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:11 IST
ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ‘ಮೊಬೈಲ್ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ’ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ.
