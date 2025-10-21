ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂಗತ: ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮತೀಯ ಹುತ್ತ!

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ ತೊಗರ್ಸಿ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ನಾಗರಿಕರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಇಂದಿನದು.
