ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಮಣ್ಣಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಈ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯ

ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ‘ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯ’ಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಗಾಣಧಾಳು ಶ್ರೀಕಂಠ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
