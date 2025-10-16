ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಂಗತ | ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆ: ಇದು ಮುಗಿಯದ ಕಥೆಯೆ?

ಲಿಂಗಸಮಾನತೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೋಷಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಶೋಷಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ರೂಪ ತಳೆದಿದೆ.
ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 21:50 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 21:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
womengender

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT