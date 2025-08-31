75 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ: ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಿಂದ ಪೋಹಾಂಗ್‌ ವ್ಯೂಹ ಛೇದನ

<p>ಟೋಕಿಯೊ, ಆಗಸ್ಟ್ 30– ಪೂರ್ವತೀರದ ಪೋಹಾಂಗ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯದ ವ್ಯೂಹದೊಳಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ‘ಶತಾಯ–ಗತಾಯ’ ಹೋರಾಟದ ದಳವೊಂದು ಈ ರಾತ್ರಿ ಛೇದಿಸಿ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ತೋಪಿನ ಮಳೆಗರೆದರೂ ಈ ದಳ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನುಗ್ಗಿತು. </p>.<p> ಈ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಡಿವಿಜನ್ ಇದ್ದು, ಅದು ಪ್ಯೂಸಾನ್ ಕಡೆಗೆ ರಭಸದಿಂದ ನುಗ್ಗಬೇಕೆಂಬ ಮಹಾ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>