75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರ ವಶ

<p>'ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ'</p>.<p>ಜಂಷೆಡ್ಪುರ, ನ. 27– ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ ನೆಹರುರವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತ, ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಪೂರಿತವಾದುದೆಂದೂ, ಇದರಿಂದ ಜನತೆಯ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂದೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯು ಈ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರ ವಶ</p>.<p>ಪಾಟ್ನಾ, ನ. 27– ಬೀರ್ಗಂಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಗಂಡಕಿ ನದಿತೀರದ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಗರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು, ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿರೋಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು–ನೋವುಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>