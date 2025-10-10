75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಾರಂಭ

<h2>ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ: ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಾರಂಭ</h2><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.9:</strong> ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಮುಷ್ಕರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 144ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.</p><h2>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿ ನಾಶ</h2><p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಅ.9</strong>– ದೆಹಲಿಯ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಾದಾರ್ ಬಜಾರಿನ ಹೊಜೈರಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಶಮನವಾಗಲಿಲ್ಲ. 11 ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>