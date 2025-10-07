25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಎಮ್ಮೆ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಜಲಸಮಾಧಿ

<h2>ಎಮ್ಮೆ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಜಲಸಮಾಧಿ</h2>.<p><strong>ಶಿರಾ, ಅ. 6</strong>- ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಜಲಸಮಾಧಿ ಆಗಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಣ ಹೋಬಳಿಯ ಬಾಳಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಹೋದರು. ಎಮ್ಮೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ (14), ನಾಗರಾಜು (12) ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಯ್ಯ (12) ಮೃತರು.</p>.<h2>ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ರಚನೆ: ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು</h2>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಅ. 6–</strong> ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>