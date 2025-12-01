75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕೊರಿಯದಲ್ಲಿ ಅಣುಬಾಂಬ್‌ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಭವ‌

<h2>75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶುಕ್ರವಾರ 1–12–1950</h2>.<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನ. 30–</strong> ಕೊರಿಯದಲ್ಲಿ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸದಾ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರೂಮನರು ಇಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವುದೇ ಎಂಬುದು ಯುದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇನಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದೂ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಕಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂಬುದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆಯೆಂದೂ ಟ್ರೂಮನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರೂಮನ್ನರು ಅಣುಬಾಂಬನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂದೂ ಅದು ಅಮೆರಿಕಾ ಅನೇಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲೊಂದೆಂದೂ, ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆಯೆಂದೂ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>