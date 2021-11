ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೂ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

It has been an incredible journey, but I have decided to retire from all cricket. Ever since the back yard matches with my older brothers, I have played the game with pure enjoyment and unbridled enthusiasm. Now, at the age of 37, that flame no longer burns so brightly. pic.twitter.com/W1Z41wFeli — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) November 19, 2021

37 ಹರೆಯದ ವಿಲಿಯರ್ಸ್, 17 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಟ್ಟುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಲಿಯರ್ಸ್, 'ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.



2018ರಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ 114 ಟೆಸ್ಟ್, 228 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 78 ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತವ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ನಾನು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಡುವಾಗ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

That’s the reality I must accept - and, even if it may seem sudden, that is why I am making this announcement today. I’ve had my time. Cricket has been exceptionally kind to me. — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) November 19, 2021

'ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹ ಆಟಗಾರ, ಎದುರಾಳಿ, ತರಬೇತುದಾರರು, ಫಿಸಿಯೋ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ದೊರೆತ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ವಿನಮ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Cricket has been exceptionally kind to me. Whether playing for the Titans, or the Proteas, or RCB, or around the world, the game has given me unimagined experiences and opportunities, and I will always be grateful. — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) November 19, 2021

'ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಹೆತ್ತವರು, ಸಹೋದರರು, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.